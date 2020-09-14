Перехваты американских бомбардировщиков над Крымом станут регулярными

Сегодня авиация ПВО России второй раз в течение двух недель перехватила у крымских берегов бомбардировщики ВВС США B-52H Stratofotress, способные нести ядерные бомбы на борту. Три американских самолёта приблизились к полуострову со стороны украинской территории.

Тем временем украинское командование заявляет, что провокационные полёты стратегических бомбардировщиков США вблизи российских границ будут иметь «регулярный характер».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом говорится в сообщении службы по связям с общественностью Военно-воздушных сил Украины.

«В-52 под прикрытием украинских истребителей взяли курс на акваторию Черного моря для совместных действий с партнерами в сфере коллективной безопасности. Такие патрулирования будут иметь регулярный характер, ведь миссия В-52 в небе Украины является частью давно запланированного развертывания шести B-52 на авиабазе Ферфорд Королевских Военно-воздушных сил Великобритании.

Экипажи B-52 обеспечивают возможности коллективной обороны для США, союзников по НАТО и партнеров, а также стратегические и оперативные возможности для сдерживания России», – заявили в украинском командовании.

Напомним, десять дней назад два стратегических бобардировщика США уже появлялись у берегов Крыма со стороны Украины и имитировали ядерный удар по полуострову.

Ранее Пентагон перебросил в Великобританию шесть стратегических бомбардировщиков B-52H Stratofotress.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 14.09.20

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