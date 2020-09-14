Полёты ВВС США над Украиной могут закончиться падением американского бомбардировщика

Полёты американских стратегических бомбардировщиков B-52H Stratofotress на регулярной основе над Украиной могут столкнуться с чудовищной провокацией со стороны украинских спецслужб.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом предупредил экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко.

«В воздушное пространство Украины снова влетели американские стратегические бомбардировщики. На этот раз было уже три В-52H, которые вместе с заправщиками, тремя разведчиками Королевских ВВС Великобритании и двумя транспортниками ВВС США прошли в 37,5 км от черноморского побережья Крыма. Об этом сообщило командование ВС ВСУ.

Уж часто в последнее время разлетались эти американские «ястребы», «партнеры» Украины», – заметил экс-депутат и не исключил, что от украинской стороны можно ожидать любой провокации, вплоть до огневого поражения американского бомбардировщика.

«Например, какая-то ракета вылетит и попадет прямо в американский̆ или английский самолет. А ведь эти гады на все способны! Им ведь человеческие жизни – это ничто. Как вы думаете, кто обратно будет виноват? Да, конечно же, Россия! Вот за это я сильно переживаю.

Ведь мы помним сбитый Боинг рейса МН-17 в 2014 году. Конечно же, мне не хочется об этом думать.

Но от этих негодяев, которые сегодня правят в Украине, этих американцев, можно все, что хочешь ожидать! Они ведь спровоцировали майдан-2014 и войну на Донбассе. И, как всегда, – это «не они»! И во всем виновата Россия! Поверьте, мне страшно! Но это факт», – приводит слова Журавко «ПолитНавигатор».

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 15.09.20

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