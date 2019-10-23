США отрепетировали бомбардировку Крыма

Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем, один из них сымитировал бомбардировку Крыма. Учебный полет проходил в рамках программы «по подготовке к взаимодействию с европейскими союзниками и партнерами», сообщило командование вооруженными силами США в Европе.

Согласно данным ресурса PlaneRadar, отслеживающего полеты военной авиации, маневры проводились 19 октября. Полет продолжался 12 часов, в тренировке также участвовали военнослужащие Румынии, Украины и Грузии. Один из B-52H приблизился к побережью Крыма и сымитировал бомбардировку.

Стоит отметить, что в 2019 году Пентагон активизировал свои провокационные действия против России. Так, в марте один из американских B-52H несколько раз имитировал бомбардировку базы Балтийского флота. При этом полеты американских самолетов-разведчиков вблизи российских границ осуществляются практически еженедельно.

Ранее в Кремле неоднократно заявляли, что появление бомбардировщиков США вблизи российских границ создает дополнительную напряженность, напоминает РИА «Новости». Минобороны РФ, в свою очередь, несколько раз призывало Вашингтон отказаться от подобных действий, но Пентагон игнорировал эти обращения.

Симферополь, служба информации РИА «Новый День»

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