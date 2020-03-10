российское информационное агентство 18+

(Не) стать самозанятым. Реальные истории.

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 10 марта 2020, 08:27 мск

Новости Политика

Новости, Кратко, Популярное

США направили в Европу бомбардировщики-невидимки B-2 Spirit

Фото: pixabay

Американцы передислоцировали в Европу стратегические бомбардировщики-невидимки B-2 Spirit, сообщает Европейское командование ВС США. Количество бомбардировщиков не называется. Они прилетели с авиабазы в Миссури и приземлились авиабазе на португальских Азорских островах.

Предполагается, что B-2 примут участие в военных маневрах. В ходе трансатлантического перелета они произвели дозаправку с помощью летающих танкеров KC-10 Extender.

«Самолеты будут действовать на различных военных объектах в зоне ответственности Европейского командования. Переброска стратегических бомбардировщиков дает возможность членам экипажа познакомиться с европейским театром и показывает поддержку союзников и партнеров со стороны США», – заявил представитель Европейского командования ВС США.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 09.03.20

На Украине повторно заболел пациент, излечившийся от коронавируса. / Боевики Сарраджа начали наступление на армию Хафтара. / Киев прокомментировал начало суда в Нидерландах по делу МН17. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Европа

Медики сравнили диеты и здоровье Путина, Трампа, Меркель и Санчеса

Эксперт подверг жесткой критике немецкий список продуктов для карантина по Covid-19

Пилот Lufthansa выписал фаллос в небе над Германией

Италия закроет выезд и въезд в провинции из-за коронавируса

Медики заявили об изменении симптоматики у заразившихся коронавирусом

Коронавирус добрался до Сербии

Компромисс для Сербии? Выход к морю за признание Косово

Миграционный кризис в Европе: Сербия может закрыть свои границы

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Северо-Запад, Центр России, В мире, Политика, Россия, Европа, США,