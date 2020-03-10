США направили в Европу бомбардировщики-невидимки B-2 Spirit

Американцы передислоцировали в Европу стратегические бомбардировщики-невидимки B-2 Spirit, сообщает Европейское командование ВС США. Количество бомбардировщиков не называется. Они прилетели с авиабазы в Миссури и приземлились авиабазе на португальских Азорских островах.

Предполагается, что B-2 примут участие в военных маневрах. В ходе трансатлантического перелета они произвели дозаправку с помощью летающих танкеров KC-10 Extender.

«Самолеты будут действовать на различных военных объектах в зоне ответственности Европейского командования. Переброска стратегических бомбардировщиков дает возможность членам экипажа познакомиться с европейским театром и показывает поддержку союзников и партнеров со стороны США», – заявил представитель Европейского командования ВС США.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 09.03.20

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