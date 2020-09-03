Washington Examiner указала на «немыслимые ошибки НАТО» у границ РФ

Успешные перехваты российскими истребителями американских военных самолетов вскрыли целый ряд «немыслимых ошибок НАТО», считает публицист Washington Examiner Том Роган.

Он провел анализ двух схожих инцидентов, которые имели место над акваторией Балтийского и Черного морей 28 августа. В обоих случаях российские истребители Су-27 совершили перехваты бомбардировщиков ВВС США В-52, которые приблизились к границе РФ. По мнению Рогана, НАТО допустило «немыслимые ошибки» и «серьезный тактический просчет».

В частности, он указал на то, что Россия особенно пристально следит за воздушным пространством вблизи Калининградской области и других западных границ. В связи с этим он задался вопросом, почему бомбардировщики США совершают полеты без сопровождения истребителей, несмотря на высокий риск перехвата В-52 российскими асами.

Журналист привел в пример заявление НАТО о том, что российский истребитель нарушил воздушное пространство Дании (в Минобороны РФ эти обвинения отвергли – прим. ред.). Роган поражен тем, что Россия «успешно вторглась в суверенное воздушное пространство страны-члена НАТО», однако ни датские, ни польские ВВС оказались не готовы отразить «российское вторжение». Кроме того, он упрекнул и командование американских сил, которые могли бы поднять в воздух эскадрилью истребителей F-16 с авиабазы Шпангдалем в Германии.

Особенно резко Роган отозвался на комментарий командующего ОВВС НАТО Джеффа Харригяна, который выразил готовность защищать воздушное пространство альянса. «Почему Харригян делает такое заявление, если русские только что доказали, что это неправда?» – возмутился публицист и призвал главу Минобороны США Марка Эспера разобраться в ситуации и пересмотреть тактику ведения полетов стратегической авиации.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 03.09.20

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