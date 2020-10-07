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Среда, 7 октября 2020, 03:57 мск

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Саммит ЕС-Украина разразился грозным заявлением по Крыму

Фото: gordonua.com

Евросоюз и Украина в очередной раз осудили «незаконную аннексию Крыма» Россией и потребовали от Москвы обеспечить беспрепятственный проход украинских кораблей, в том числе и военных, через Керченский пролив.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», заявление прозвучало на 22-м саммите Евросоюз – Украина в Брюсселе.

«Мы продолжаем осуждать незаконную аннексию Крыма и Севастополя Россией, милитаризацию полуострова, жестокое ухудшение там ситуации с правами человека, а также ограничение свободы передвижения граждан Украины в Крым и обратно», – заявили участники встречи и потребовали «обеспечить беспрепятственный доступ международных организаций и правозащитников» в Крым.

«Призываем немедленно освободить всех незаконно задержанных и заключенных граждан Украины на Крымском полуострове и в России, включая крымско-татарских активистов», – приводят «Известия» текст заявления.

Напомним, ранее представитель российской делегации в ООН Ярослав Еремин заявил, что Украина пытается удушить жителей Крыма, демонстративно игнорируя элементарные понятия о достоинстве и правах человека.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 07.10.20

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