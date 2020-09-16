Украина пытается удушить жителей Крыма – заявление РФ в ООН

Украина пытается удушить жителей Крыма, демонстративно игнорируя элементарные понятия о достоинстве и правах человека. Об этом на 45-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ) заявил представитель российской делегации Ярослав Еремин.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Совет по правам человека при президенте РФ обратился к Верховному комиссару по правам человека ООН Мишель Бачелет и комиссару Совета Европы по правам человека Дунье Миятович с призывом дать ясную и принципиальную оценку действиям властей Украины, «нарушающим нормы по охране и использованию трансграничных водотоков, лишающих жителей Крыма неотъемлемого права на доступ к питьевой воде».

«Действия Украины, направленные в буквальном смысле на удушение населения полуострова и лишение его жителей доступа к питьевой воде, не только грубо нарушают международные обязательства Киева и направлены на уничтожение прав человека, но и противоречат элементарным понятиям о человеке, его достоинстве и правах», – цитирует Еремина ТАСС.

Отметим, что в рамках 45-й сессии, которая продлится до 6 октября СПЧ ООН намерен рассмотреть проблемы нарушения прав и свобод граждан в условиях пандемии коронавируса, а также вопросы соблюдения права на безопасную питьевую воду и санитарию, борьбы с современными формами рабства и положения коренных народов.

Москва, Игорь Юров

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