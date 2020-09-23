Наша пропаганда вызывает ненависть крымчан к Украине – киевский журналист

Глумление украинских пропагандистов над проблемами крымчан в связи с небывалой засухой и дефицитом воды формирует устойчивую ненависть жителей полуострова к «Незалежной».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в своём блоге заявил известный на Украине журналист Дмитрий Василец.

В качестве примера он привёл репортажи на украинском телеканале «Дом», который был специально создан для вещания на Крым и Донбасс. Напомним, президент Зеленский называл главной целью создания телеканала – сформировать у крымчан и жителей Донбасса «понимание и привязанность» к Украине.

«Телеканал «Дом» прямо говорит, что воды в Крыму не хватает именно потому, что в водохранилищах воды очень мало и за счет того, что Крымский канал перекрыт, водохранилища нечем наполнять, и поэтому, крымчане, делайте что хотите – Украина вам не поможет», – рассказал Василец.

По мнению журналиста, Россия, в конце концов, решит проблему водоснабжения полуострова, но крымчане навсегда запомнят украинское глумление над ними.

«Здесь очень важно, что, например, если брать другие страны, например, Катар, Турцию, Египет – там, где проблемы действительно, что не хватает пресной воды, то эта проблема технологически решаема.

То есть, этот случай конкретный, что в этом году так мало воды, – просто дополнительный драйвер для того, чтобы построить там завод опреснения воды, например, на берегу Черного моря, и эту проблему решить. Или пробурить достаточное количество скважин, чтобы каким-то образом иметь резерв. То есть это, по большому счету, решаемая проблема.

И то, что сейчас происходит, говорит о том, что на следующий год правительство уже выделит достаточно денег для того, чтобы эту проблему в Крыму решить. Но кем нужно быть, чтобы об этом рассказывать крымчанам для того, чтобы вызывать ненависть к Украине, я этого понять не могу», – приводит «Политнавигатор» слова украинского журналиста.

Симферополь, Иван Капустин

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