Украина имела «полное право» оставить крымчан без воды – представитель Зеленского

Киев имел полное право перекрыть Северо-Крымский канал, так как сооружение находится на территории Украины и финансируется на украинские средства.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом у себя в Фейсбуке написал так называемый «постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым» Антон Кориневич.

«Украина перекрыла не русло реки Днепр, а перекрыла искусственное технологическое сооружение (канал), которое находится на территории Украины, под юрисдикцией Украины и финансируется из государственного бюджета Украины. На это Украина имеет полное право. Никакое другое государство не имеет права распоряжаться каналом, это украинское сооружение, и только Украина может определять, каким образом его использовать», – написал Кориневич.

Напомним, известный на Украине журналист Дмитрий Василец заявил ранее, что глумление украинских пропагандистов над проблемами крымчан в связи с небывалой засухой и дефицитом воды формирует устойчивую ненависть жителей полуострова к «Незалежной».

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 24.09.20

МИД Украины нашёл словесную форму для «непризнания» Лукашенко. / «Друг Помпео» не признал Лукашенко президентом. / Наша пропаганда вызывает ненависть крымчан к Украине – киевский журналист. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»