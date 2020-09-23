Москва должна официально попросить о подаче воды в Крым – украинский дипломат

Вопрос об открытии Северо-Крымского канала для водоснабжения Крыма будет рассматриваться только после официальной просьбы России.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

При этом он утверждает, что из Москвы в адрес Киева якобы раздаются угрозы и истерики по этому вопросу.

«Они должны обратиться к Украине с официальной просьбой, а не угрозами или истериками, понимаете. И тогда будем смотреть, тогда соответствующие министерства и ведомства будут смотреть, какая должна быть наша реакция. Насколько мне известно, на сегодня страна-оккупант никогда не обращалась к Украине с просьбой начать диалог об этой проблеме. Вместо этого мы видим много суеты и истерик за кулисами этой проблемы», – утверждает Кислица в комментарии украинским СМИ.

Напомним, ранее зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская направила письмо на имя главы верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет.

В своем обращении она призвала международную организацию осудить действия Киева в отношении жителей Крыма в части прекращения поставок пресной воды на полуостров, а также принять меры по возобновлению подачи воды по Северо-Крымскому каналу.

Между тем, в ООН заявили, что за обеспечение Крыма пресной водой несут ответственность как власти Украины, так и России.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 23.09.20

В Европе усиливается противостояние защитников и противников «Северного потока – 2». / Украину ждёт коронавирусный коллапс – эпидемиолог. / Зеленский едет на военные учения грозить очередным возвращением Крыма. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»