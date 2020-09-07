В ООН указали на ответственных за водоснабжение Крыма

За обеспечение Крыма пресной водой несут ответственность власти Украины и России, заявила официальный представитель управления Верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Тросселл. «Право на безопасную и чистую питьевую воду и санитарию признано Генассамблеей ООН в качестве одного из прав человека, необходимых для полноценной жизни и полного осуществления всех прав человека», – приводит слова Тросселл РИА «Новости».

При этом главную ответственность за водоснабжение населения Крыма водой в ООН возложили на РФ, отметив при этом, что украинские власти должны «поддерживать осуществление экономических, социальных и культурных прав» жителей полуострова.

Как писал «Новый День», зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская еще в конце мая направила письмо на имя главы верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет. В своем обращении она призвала международную организацию осудить действия Киева в отношении жителей Крыма в части прекращения поставок пресной воды на полуостров, а также принять меры по возобновлению подачи воды по Северо-Крымскому каналу.

Напомним, до воссоединения Крыма с Россией, которое состоялось в 2014 году, полуостров получал воду по Северо-Крымскому каналу из Днепра, за счет чего потребности Крыма в пресной воде для орошения сельхозугодий были покрыты на 85%. В 2017 году власти Херсонской области Украины возвели дамбу, которая полностью перекрыла поставку воды на полуостров.

В итоге в Крыму от нехватки воды пострадал не только агропромышленный комплекс, но ее дефицит стал наблюдаться и в населенных пунктах. Так, в административном центре Крыма – Симферополе – в феврале 2020 года возник острый дефицит питьевой воды, о чем сообщил глава города. Власти хотели подавать воду исключительно по расписанию, но к этой мере не пришлось прибегать на длительный срок. Благодаря дождям, наполнились водохранилища, в которых расположены водозаборы, и ситуация перестала быть критической. Тем не менее, проблема нехватки пресной воды на полуострове остается весьма острой, а угроза введения водоснабжения по расписанию – актуальной.

Нью-Йорк, Иван Гридин

Нью-Йорк. Другие новости 07.09.20

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