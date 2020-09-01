В ООН готовы разобраться в проблеме водоснабжения Крыма

Управление верховного комиссара ООН по правам человека направило в Москву запрос на получение дополнительных данных о водоснабжении Крыма в связи с прекращением поставок пресной воды властями Украины по Северо-Крымскому каналу. Это стало реакцией на письмо зампреда комитета Госдумы по международным делам Натальи Поклонской.

Депутат направила письмо на имя главы верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет еще в конце мая. В своем обращении она призвала международную организацию осудить действия Киева в отношении жителей Крыма в части прекращения поставок пресной воды на полуостров, а также принять меры по возобновлению подачи воды по Северо-Крымскому каналу.

По словам Поклонской, спустя три месяца она получила официальный ответ с подписью Ганьон, сообщает РИА «Новости». Она отметила, что ООН предлагает сотрудничество в данном вопросе в части предоставления дополнительной информации по вопросу водоснабжения Крыма.

Напомним, до воссоединения Крыма с Россией, которое состоялось в 2014 году, полуостров получал воду по Северо-Крымскому каналу из Днепра, за счет чего потребности Крыма в пресной воде для орошения сельхозугодий были покрыты на 85%. В 2017 году власти Херсонской области Украины возвели дамбу, которая полностью перекрыла поставку воды на полуостров.

В итоге в Крыму от нехватки воды пострадал не только агропромышленный комплекс, но ее дефицит стал наблюдаться и в населенных пунктах. Так, в административном центре Крыма – Симферополе – в феврале 2020 года возник острый дефицит питьевой воды, о чем сообщил глава города. Власти хотели подавать воду исключительно по расписанию, но к этой мере не пришлось прибегать на длительный срок. Благодаря дождям, наполнились водохранилища, в которых расположены водозаборы, и ситуация перестала быть критической. Тем не менее, проблема нехватки пресной воды на полуострове остается весьма острой.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 01.09.20

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