российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 1 сентября 2020, 09:59 мск

Новости Крым

Новости, Кратко, Популярное

В ООН готовы разобраться в проблеме водоснабжения Крыма

Управление верховного комиссара ООН по правам человека направило в Москву запрос на получение дополнительных данных о водоснабжении Крыма в связи с прекращением поставок пресной воды властями Украины по Северо-Крымскому каналу. Это стало реакцией на письмо зампреда комитета Госдумы по международным делам Натальи Поклонской.

Депутат направила письмо на имя главы верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет еще в конце мая. В своем обращении она призвала международную организацию осудить действия Киева в отношении жителей Крыма в части прекращения поставок пресной воды на полуостров, а также принять меры по возобновлению подачи воды по Северо-Крымскому каналу.

По словам Поклонской, спустя три месяца она получила официальный ответ с подписью Ганьон, сообщает РИА «Новости». Она отметила, что ООН предлагает сотрудничество в данном вопросе в части предоставления дополнительной информации по вопросу водоснабжения Крыма.

Напомним, до воссоединения Крыма с Россией, которое состоялось в 2014 году, полуостров получал воду по Северо-Крымскому каналу из Днепра, за счет чего потребности Крыма в пресной воде для орошения сельхозугодий были покрыты на 85%. В 2017 году власти Херсонской области Украины возвели дамбу, которая полностью перекрыла поставку воды на полуостров.

В итоге в Крыму от нехватки воды пострадал не только агропромышленный комплекс, но ее дефицит стал наблюдаться и в населенных пунктах. Так, в административном центре Крыма – Симферополе – в феврале 2020 года возник острый дефицит питьевой воды, о чем сообщил глава города. Власти хотели подавать воду исключительно по расписанию, но к этой мере не пришлось прибегать на длительный срок. Благодаря дождям, наполнились водохранилища, в которых расположены водозаборы, и ситуация перестала быть критической. Тем не менее, проблема нехватки пресной воды на полуострове остается весьма острой.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 01.09.20

Больше ада: Зеленский ввёл военно-карантинный режим в подконтрольном Киеву Донбассе. / Подрыв ж/д состава с топливом на Украине квалифицировали как теракт. / Глава Саки пообещал туристке-инвалиду, разбившей голову на набережной, усилить того, чего нет. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Ссылки по теме

В Киеве заявляют, что для снятия водной блокады Крыма нет оснований

Цена слова Аксенова: обещанию решить проблему водоснабжения Крыма исполнилось 6 лет

Пока одним в Крыму воду подают по графику, другие выливают ее на улицу

В Симферополе снова собираются ограничить потребление воды

Дефицит воды в Крыму обусловлен огромными потерями при доставке к потребителю

Метки / Крым+Севастополь

Киев обвинил Россию в создании эшелонированной подводной системы в Черном море

Крым вошел в топ-10 по росту просроченных ипотечных платежей

Сильная засуха ударила по водоснабжению курортов Краснодарского края

Эксперт рассказал об ответе России на военный удар по Крыму

Чудо Развожаева: в Севастополе через 12 часов после завершения голосования начала расти явка

В горах Крыма обнаружили крупные подземные запасы пресной воды

Киево-Печерскую лавру закрыли из-за заражения коронавирусом более 90 монахов

Замруководителя Минпромторга РФ лишился партбилета «ЕР» и ответит в суде за дебош

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Крым, Москва, Центр России, Юг России, В мире, Общество, Политика, Россия, Украина, Экономика, Крым+Севастополь, Украина, Экология,