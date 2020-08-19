В Симферополе снова собираются ограничить потребление воды

В Симферополе снова собираются ввести графики подачи воды.

Как уже сообщал «Новый День», в текущем году на полуострове отмечается небывалая засуха. Водохранилища, питающие крымскую столицу, обмелели до предела. Жители города отмечают, в некоторых частях воду регулярно отключают по ночам, в других вода не пропадает, но напор значительно слабеет после полуночи.

«Интерфакс» со ссылкой на информированный источник сообщает, что администрация города готовит к вводу графики подачи воды.

Официально эту информацию пока никто не подтверждает.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 20.08.20

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