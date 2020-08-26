В Киеве заявляют, что для снятия водной блокады Крыма нет оснований

В Крыму не наблюдается гуманитарная катастрофа с водой в связи с продолжительной засухой на полуострове.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

По его словам, население не испытывает дефицита воды, а проблему недостатка водных ресурсов для промпредприятий и военных объектов пусть решает «оккупационная власть».

«Никаких оснований для «гуманитарной катастрофы» на полуострове из-за якобы недостатка воды не существует. Местные водные ресурсы способны удовлетворить хозяйственно-бытовые нужды населения. А проблему водообеспечения украденных промышленных, сельскохозяйственных и других предприятий, а также российских военных объектов пусть решает российская оккупационная власть», – отрезал Данилов.

О возможности открытия шлюзов Северо-Крымского канала, перекрытого Киевом в 2014 году, говорил ранее первый президент Украины Леонид Крачвук. Условием для такого шага он назвал возможную «гуманитарную катастрофу» на полуострове.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 26.08.20

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