«Опасная дефиниция»: на Украине запретят слово «Донбасс»

На Украине необходимо запретить слово «Донбасс», так как оно используется Россией для формулирования опасных идеологических понятий, несущих угрозу украинской государственности.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

По его мнению, сама Украина не потеряет много в случае запрета использования этого слова.

«Слова «Донбасс» нет ни в одном нормативно-правовом документе нашего государства. Это дефиниция, которая нам навязывается Российской Федерацией – «народ Донбасса», «выбор Донбасса», «Донбасс не поставят на колени». Нам надо четко придерживаться наших нормативно-правовых документов...

Есть четкие названия территории Донецкой и Луганской областей, никакого «Донбасса» не существует, это очень опасно, когда мы начинаем такие вещи говорить», – заявил глава украинского Совбеза.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 24.03.21

Глава в шоке: в Крыму бюджетные учреждения до сих пор работают «при лучине». / В киевских больницах заполняют кроватями коридоры. / Посол Венгрии на Украине: Отказ от российской вакцины – это преступление. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»