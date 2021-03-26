Путин не придёт, если быстро забудем русский язык – глава Совбеза Украины

Президент России является приверженцем имперской доктрины, согласно которой необходимо защищать за пределами РФ не только русских, но и всех русскоязычных. Поэтому изучение русского языка несёт прямую угрозу Украине.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил секретарь Совета по национальной безопасности и обороне (СНБО) Украины Алексей Данилов.

«Есть очень опасная ситуация, связанная именно с языком. Я уже неоднократно говорил, что Россия выбрала такую доктрину, она уже защищает не русских, она защищает русскоязычных. Это очень опасная ситуация для любой страны. И мы говорим, что если Украина начинает говорить по-русски, то ждите, что Путин будет «защищать» тех граждан, причем не спрашивая у них, нуждаются ли они в этой защите, или нет», – рассуждает Данилов, проживший всю свою сознательную жизнь на Донбассе.

Будет ли Путин защищать русских, которых принудительно лишили родного языка, глава СНБО не уточнил. Отметим, ранее Данилов предложил запретить на Украине слово «Донбасс».

Напомним, недавно на митинге в Лужниках президент РФ заявил, что Москва готова смириться со сложившимися после распада СССР геополитическими реалиями, однако никогда не позволит, чтобы нашей стране угрожала военная опасность с бывших российских территорий, подаренных большевиками соседним республикам.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 26.03.21

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