российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 18 июня 2021, 18:04 мск

Новости Крым

Новости, Кратко, Популярное

Мы способны захватить Донецк и Горловку – глава Совбеза Украины

Фото: администрация президента Украины

Украинская армия настолько усилилась с 2014 года, что ей ничего не стоит захватить столицу ДНР Донецк и стратегически важный грод Горловку.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил секретарь совета национальной обороны и безопасности Украины Алексей Данилов.

По его словам, разгворы о слабости вооружённых сил Украины ведут провокаторы и «российские пропагандисты». Вместе с тем, он считает, что Украина не идёт сейчас в наступление только потому, что это чревато большим количеством жертв среди местного населения.

«Не порочьте нашу армию и не рассказывайте, что у нас в Донбассе все пропало! Наша армия сто процентов защитит при необходимости нас. Можем ли мы взять? Да, мы можем взять и Горловку, и Донецк мы можем взять. Но нужно понимать, что за этим стоят люди. Кто пойдет на то, что могут погибнуть десятки тысяч людей, кто за это будет нести ответственность?» – приводит слова Данилова «ПолитНавигатор».

Напомним, ранее глава Совбеза Украины дал обещание послам ЕС не возвращать Донбасс силой.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 18.06.21

В Ялте затопило крокодиляриум, животных спасли не всех. / Беглая крымчанка инициировала законопроект об уголовной отвественности за защиту русского языка. / В Ялте сообщили о жертвах наводнения. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Ссылки по теме

Глава Совбеза Украины дал обещание послам ЕС не возвращать Донбасс силой

Путин не придёт, если быстро забудем русский язык – глава Совбеза Украины

«Опасная дефиниция»: на Украине запретят слово «Донбасс»

В рубриках

Крым, Севастополь, Юг России, Общество, Политика, Россия, Украина,