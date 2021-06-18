Мы способны захватить Донецк и Горловку – глава Совбеза Украины

Украинская армия настолько усилилась с 2014 года, что ей ничего не стоит захватить столицу ДНР Донецк и стратегически важный грод Горловку.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил секретарь совета национальной обороны и безопасности Украины Алексей Данилов.

По его словам, разгворы о слабости вооружённых сил Украины ведут провокаторы и «российские пропагандисты». Вместе с тем, он считает, что Украина не идёт сейчас в наступление только потому, что это чревато большим количеством жертв среди местного населения.

«Не порочьте нашу армию и не рассказывайте, что у нас в Донбассе все пропало! Наша армия сто процентов защитит при необходимости нас. Можем ли мы взять? Да, мы можем взять и Горловку, и Донецк мы можем взять. Но нужно понимать, что за этим стоят люди. Кто пойдет на то, что могут погибнуть десятки тысяч людей, кто за это будет нести ответственность?» – приводит слова Данилова «ПолитНавигатор».

Напомним, ранее глава Совбеза Украины дал обещание послам ЕС не возвращать Донбасс силой.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 18.06.21

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