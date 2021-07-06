«Я не дипломат» – глава Совбеза Украины обвинил Берлин и Париж в предательстве

Германия и Франция пренебрегают безопасностью Украины и своими обязательствами в рамках «нормандского формата» по урегулированию в Донбассе. Кроме того, именно по вине Берлина и Парижа Украина и Грузия утратили ранее части своих территорий.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

Он напомнил о грузино-осетинском конфликте 2008 года, где Франция, по его мнению, сыграла «неприглядную роль, пойдя на поводу у агрессора ради своих эгоистических интересов».

«Французы, например, в 2008 году занимались переговорами между Грузией и Россией, и в результате грузины потеряли часть территории, а французы получили заказ на «Мистрали» от России. Не знаю, получили ли они что-либо за часть Донецкой и Луганской областей и Крым, но моральная ответственность есть», – утверждает Данилов.

Также глава украинского Совбеза возложил вину на Германию и Францию за отказ в 2008 году предоставить Украине План действий по членству в НАТО.

«Я не дипломат, и мне никто не запрещает называть вещи своими именами. Россия напала на Грузию и Украину после того, как эти страны в 2008 году в Бухаресте заблокировали нам план действий по членству в НАТО. Когда в Киеве встречаемся в закрытом режиме с немецкими и французскими представителями, я им об этом говорю», – заявил Данилов и добавил, что Берлин и Париж ставят свою заинтересованность в экономическом сотрудничестве с Россией выше безопасности Украины.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 06.07.21

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