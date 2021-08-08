Ведущие страны Европы выращивают «путинских мастодонтов» – глава Совбеза Украины

Россия создаёт проблемы Киеву в присоединении к энергосистеме ЕС и планомерно ведёт дело к уничтожению украинского государства. В этом ей помогают многочисленные могущественные политики в правящих элитах Австрии, Франции и Германии.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в интервью украинским СМИ заявил секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов.

«Перед нами сейчас есть большие вызовы, мы должны присоединиться к европейской энергосистеме в 2023 году. Для этого нам надо пройти очень много процессов, мы должны сделать тестовое отключение от общей энергосистемы с РФ, и РФ нам в этом точно не помогает, а делает все, чтобы уничтожить нашу страну. Смотрите как зашевелились такие, как Путин. Их много, они есть и в Европе, эти мастодонты», – пожаловался украинский чиновник.

На вопрос журналистов, «кто эти «мастодонты» в Европе?», – глава украинского Совбеза намекнул на политиков Германии, Франции и Австрии, вошедших или готовящихся войти в советы директоров российских энергетических гигантов.

«Их там очень много. Они заканчивают свою политическую карьеру на Западе и начинают экономическую карьеру у Владимира Путина. Это недопустимые вещи. Их много: австрийцы, французы, немцы. Все эти люди, которые поучают нас, как нам надо жить. Так надо у них спросить: а как вы с этим живете?!», – приводит слова Данилова «ПолитНавигатор».

Напомним, ранее чиновник обвинил Берлин и Париж в предательстве Киева и утрате Украиной Крыма.

Как сообщал «Новый День», в марте стало известно, что в совет директоров «Роснефти» войдет экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль.

Между тем, в Киеве считают, что канцлер ФРГ Ангела Меркель после своей отставки может занять высокий пост в Наблюдательном совете «Газпрома». Ранее экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер возглавил Совет директоров компании ПАО «НК «Роснефть».

Отметим также, что в июне 2021 года экс-кандидат в президенты Франции Франсуа Фийон распоряжением правительства Российской Федерации выдвинут в число кандидатов для избрания в качестве представителей РФ в совете директоров акционерного общества «Зарубежнефть».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 08.08.21

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