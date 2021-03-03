В совет директоров «Роснефти» войдет экс-глава МИД Австрии, с которой танцевал Путин

Российское правительство выдвинуло бывшего министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль на должность независимого директора в совет директоров крупнейшей в РФ нефтяной компании «Роснефть». В августе 2018 года у нее на свадьбе побывал лично президент РФ Владимир Путин.

В распоряжении правительства, которое приводит РИА «Новости», списке кандидатов в качестве независимого директора значится Катрин Кнайсль без указания должности. При этом агентство уточняет, что с 2017 по 2019 годы Кнайсль возглавляла министерство иностранных дел Австрии.

Также в списке кандидатов в совет директоров «Роснефти» перечислены вице-премьер РФ Александр Новак, помощник президента РФ Максим Орешкин, глава «Роснефти» Игорь Сечин. В качестве независимых директоров: исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг, председатель правления Marcuard Holding Limited Ханс-Йорг Рудлофф, председатель комитета акционеров Nord Stream AG, экс-канцлер Германии Герхард Шредер. Все являются действующими членами совета директоров «Роснефти», отмечает агентство.

Как сообщал «Новый День», в августе 2018 года президент РФ Владимир Путин посетил свадебную церемонию главы МИД Австрии и австрийского бизнесмена Вольфганга Майлингера на юге федеральной земли Штирия. По сообщениям австрийских СМИ, Путин приехал на торжество на автомобиле с 10-минутным опозданием, в связи с чем церемонию бракосочетания пришлось отложить. По прибытии российский президент подарил Кнайсль букет цветов. В ответ невеста расцеловала его в обе щеки. На свадьбе Путин потанцевал с Кнайсль, написал на машине молодоженов пожелание по случаю знаменательного события.

Как говорится на сайте нефтяной компании, «Роснефть» – лидер российской нефтяной отрасли и крупнейшая публичная нефтегазовая корпорация мира. Компания включена в перечень стратегических предприятий России. Ее основным акционером (40,4% акций) является АО «РОСНЕФТЕГАЗ», на 100% принадлежащее государству, 19,75% акций принадлежит компании BP, 18,93% акций принадлежит компании КьюЭйч Оил Инвестментс ЛЛК / QH Oil Investments LLC, одна акция принадлежит государству в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом.

Москва, Светлана Антонова

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