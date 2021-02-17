Экс-полпред в ДВФО отделался «условкой» и штрафом за многомиллионную махинацию

Замоскворецкий районный суд Москвы вынес приговор по уголовному делу в отношении экс-губернатора Хабаровского края, бывшего полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Виктора Ишаева и его подельника – экс-главе представительства Роснефти в Хабаровском крае – Геннадия Кондратова. Как сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры, Ишаев признан виновным в организации растраты (ч.3 ст.33, ч.4 ст.160 УК РФ), Кондратов – в растрате «ч.4 ст.160 УК РФ).

Как писал «Новый День», прокуратура попросила для Ишаева наказание в виде 7 лет лишения свободы, а для Кондратова – четыре года колонии.

По версии следствия, с 2014 по 2017 год Ишаев, используя служебное положение, обеспечил заключение договоров по завышенной стоимости с принадлежащей ему фирмой. Речь шла об аренде помещения площадью свыше 280 квадратных метров для нужд представительства «Роснефти» в Хабаровском крае. На тот момент он был советником президента «Роснефти» в ранге вице-президента.

В качестве сообщника Ишаев привлек Геннадия Кондратова. Следствие обвинило его в перечислении на счет ООО «Бейс» арендной платы в завышенном размере. Благодаря этой схеме, как считают следователи, он растратил более 7,5 млн рублей, принадлежащих «Роснефти».

Ишаев был задержан и отправлен под домашний арест в конце марта 2019 года. Тогда следствие вменило ему особо крупное мошенничество. Речь шла о хищении денег «Роснефти» в его бытность топ-менеджером компании. Как заявил Ишаев в ходе следствия, ему вменяется хищение 5 млн рублей на протяжении пяти лет. Свою вину он не признал.

С учетом позиции гособвинения суд приговорил Ишаева к 5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет со штрафом в размере 800 тыс. рублей. Кондратову назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 годам со штрафом в размере 400 тыс. рублей. Также судом удовлетворен гражданский иск потерпевшего ПАО НК «Роснефть» на сумму более 5,5 млн рублей.

Москва, Иван Гридин

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