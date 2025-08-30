Чрезмерная индексация тарифов и высокая ставка: Сечин высказал недовольство решениями правительства и ЦБ

Темпы снижения ключевой ставки Центробанка РФ недостаточны, а нерыночное регулирование курса валют создает дополнительное давление на отечественную нефтяную отрасль, против которой и так введены жесткие западные санкции. Об этом заявил исполнительный директор нефтяной компании «Роснефть» Игорь Сечин, комментируя ситуацию в отчете за первую половину текущего года.

Глава государственной нефтяной компании обратил внимание, что помимо санкционного давления и увеличение нефтедобычи в других государствах дополнительно давление на отечественную отрасль оказывают решения правительства РФ об индексации тарифов на услуги естественных монополий и Центробанка – по недостаточному снижению ключевой ставки.

«Замечу, что нерыночное формирование курса национальной валюты в конечном итоге приводит к нерыночному, нетранспарентному ценообразованию на нефть и нефтепродукты как на внутреннем, так и на внешнем рынке», – подчеркнул Сечин, слова которого приводятся в пресс-релизе «Роснефти».

Глава компании отдельно отметил опережающий инфляцию рост тарифов естественных монополий, который на фоне неблагоприятной конъюнктуры оказывает дополнительное давление на нефтяную отрасль.

«С начала года тарифы «Транснефти» на транспортировку нефти были индексированы на 9,9%, нефтепродуктов – 13,8%, тарифы «РЖД» на грузовые железнодорожные перевозки – на 13,8%; с 1 июля регулируемые оптовые цены на газ «Газпрома» выросли на 10,2%, а тарифы сетевых компаний на услуги по передаче электроэнергии – 11,6%», – пояснил он.

«Чрезмерная индексация регулируемых правительством РФ тарифов ускоряет инфляцию издержек, способствует росту уровня цен и является одной из причин более медленного снижения ключевой ставки. Несмотря на принятые Банком России в июне-июле решения, темпы снижения ставки явно недостаточны», – констатировал он.

«Одним из следствий длительного поддержания ключевой ставки на повышенном уровне является излишнее укрепление курса рубля, которое приводит к потерям как бюджета России, так и компаний-экспортеров. Помимо этого, высокая ставка приводит к росту расходов на обслуживание долга, что ухудшает финансовую устойчивость корпоративных заемщиков, ведет к сокращению прибыли и подрывает их инвестиционный потенциал», – заявил Сечин.

Напомним, в настоящее время ключевая ставка Центробанка составляет 18,00% годовых. Решение об ее изменении или сохранении ожидается 12 сентября.

Москва, Анастасия Смирнова

