Международные резервы России выросли на $4,3 млрд

Объем международных резервов России за последнюю неделю ноября увеличился на $4,3 млрд – до $733,4 млрд. Об этом говорится в сообщении Центробанка РФ.
Регулятор пояснил, что увеличение резервов произошло в основном из-за положительной переоценки.
Напомним, по данным на 17 октября, объем резервов оценивался в рекордную в современной истории сумму $742,4 млрд.
Центробанк учитывает в своей статистике резервы, которые были заморожены западными государствами после начала специальной военной операции. Речь идет о сумме порядка $300 млрд.
