Четверг, 4 декабря 2025, 17:38 мск

Международные резервы России выросли на $4,3 млрд

Объем международных резервов России за последнюю неделю ноября увеличился на $4,3 млрд – до $733,4 млрд. Об этом говорится в сообщении Центробанка РФ.

Регулятор пояснил, что увеличение резервов произошло в основном из-за положительной переоценки.

Напомним, по данным на 17 октября, объем резервов оценивался в рекордную в современной истории сумму $742,4 млрд.

Центробанк учитывает в своей статистике резервы, которые были заморожены западными государствами после начала специальной военной операции. Речь идет о сумме порядка $300 млрд.

Москва, Анастасия Смирнова

