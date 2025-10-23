российское информационное агентство 18+

Четверг, 23 октября 2025, 17:49 мск

Международные резервы России выросли до нового рекорда

Объем международных резервов России за неделю с 10 по 17 октября увеличился еще на 1,8% – до $742,4 млрд, что является новым рекордным значением в современной истории. Об этом свидетельствуют данные Банка России.

Прирост резервов за семь дней составил $12,9 млрд. Как пояснил регулятор, это произошло из-за положительной переоценки активов.

Стоит отметить, что Центробанк учитывает в своей статистике резервы, которые были заморожены западными государствами после начала специальной военной операции. Речь идет о сумме порядка $300 млрд.

Москва, Анастасия Смирнова

