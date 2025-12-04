российское информационное агентство 18+

В ЦБ оценили возможность снижении ключевой ставки в декабре

Центробанк будет действовать очень осторожно и аккуратно в вопросе снижения ключевой ставки, чтобы не развернуть наметившийся тренд на замедление инфляции. Об этом заявил директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Ганган на коммуникационной сессии по денежно-кредитной политике в Перми.

«Сейчас прогноз среднегодовой ставки на следующий год предполагает ее значение в диапазоне 13-15%. Это означает, с одной стороны, что есть пространство для снижения с текущих уровней, но это в то же время означает, что Центральный банк будет действовать очень осторожно, аккуратно, чтобы, опять-таки, не развернуть без того хрупкий наметившийся тренд на замедление цен», – сказал представитель ЦБ, чьи слова приводит «Интефакс».

По его мнению, потребуется более плавное снижение ключевой ставки, чем предполагалось ранее.

Как отметил Ганган, возможные решения по ставке в декабре будут понятны ближе к заседанию совета директоров Центробанка, запланированному на 19 декабря. По его словам, сейчас идет подготовка к заседанию, анализ различных макроэкономических моделей. «Окончательные решения и вероятности будут понятны ближе к самому заседанию», – сказал он, отвечая на вопрос о возможности очередного снижения ставки в декабре.

Напомним, 24 октября Банк России снизил ключевую ставку с 17% до 16,5% годовых.

Москва, Наталья Петрова

