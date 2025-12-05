ЦБ отменит ограничения на переводы за границу для россиян

Банк России с 8 декабря снимет ограничения на переводы иностранной валюты за рубеж для граждан России и дружественных стран. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Решение принято с учетом «стабильной ситуации на валютном рынке», пояснил ЦБ.

Вместе с тем, как отметил регулятор, некоторые ограничения на валютные переводы сохранятся до 7 июня 2026 года включительно. Так, работающие в России физические лица – нерезиденты из недружественных стран могут переводить средства за границу только в размере заработной платы.

Кроме того, сохраняется запрет на перевод средств за рубеж для не работающих в России физлиц из недружественных стран, а также для юрлиц из этих государств. Это ограничение не касается иностранных компаний, которые находятся под контролем российских юридических или физических лиц.

Запреты не распространяются на операции по переводу денежных средств иностранными инвесторами, которые вкладываются в российский финансовый рынок, со счетов типа «Ин» на счета за рубежом.

Банки из недружественных государств по-прежнему могут осуществлять рублевые переводы с использованием корсчетов, открытых в российских кредитных организациях, если счета плательщика и получателя открыты в зарубежных банках.

Напомним, что действующие ограничения предусматривают, что граждане России и дружественных стран могут в течение месяца перевести на любые счета в зарубежных банках не более 1 млн долларов США (или эквивалент в другой валюте), а через системы денежных переводов – не более 10 тысяч долларов за месяц.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube