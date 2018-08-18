Песни, танцы, поцелуи: как Путин погулял на свадьбе в Австрии (ФОТО)

Президент России Владимир Путин посетил свадебную церемонию главы МИД Австрии Карин Кнайсль и австрийского бизнесмена Вольфганга Майлингера в коммуне Гамлиц на юге федеральной земли Штирия, сообщают австрийские СМИ.

Свадьба главы МИД Австрии, фото APA

Путин приехал на торжество на автомобиле с 10-минутным опозданием, в связи с чем церемонию бракосочетания пришлось отложить, передает телеканал Oe24. По прибытии российский президент подарил Кнайсль букет цветов. В ответ невеста расцеловала его в обе щеки.

На свадьбе Путин потанцевал с Кнайсль, написал на машине молодоженов пожелание по случаю знаменательного события, попрощался с гостями на немецком языке. После чего кортеж Путина направился в аэропорт Грац, откуда президент РФ вылетит в Берлин на встречу с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Путин танцует с невестой, фото: oe24.at, APA

Отмечается, что вместе с российским президентом на церемонию прибыл Кубанский казачий хор, который спел для молодоженов. Ранее сообщалось, что такой свадебный подарок президента РФ главе МИД Австрии обошелся российской казне в 1,8 млн рублей.

Кубанский казачий хор поздравляет молодоженов, фото EPA/APA

Москва, Вена, служба информации РИА «Новый День»

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