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Пятница, 9 ноября 2018, 12:49 мск

Новости Политика

В Австрии разразился шпионский скандал: офицер 20 лет собирал данные для России

В Австрии задержали бывшего полковника вооруженных сил страны по подозрению в шпионаже в пользу России. Австрийское Минобороны вызвало военного атташе РФ, а глава МИДа Австрии отменила поездку в Россию.

Экс-офицер предположительно собирал данные для российских спецслужб с 1991 года, пишет Kronen Zeitung. Сюда входила информация об австрийских ВВС, артиллерийских системах, миграционном кризисе, а также о многих высокопоставленных военных Австрии.

По данным издания, бывший полковник раз в две недели связывался с человеком по имени «Юрий» и передавал информацию. За свои услуги он получил 300 тысяч евро.

В Минобороны Австрии подтвердили задержание шпиона. Оборонное ведомство вызвало военного атташе России, чтобы задать вопросы по этому делу.

Канцлер Австрии Себастьян Курц сообщил, что глава австрийского МИДа Карин Кнайсль отменяет свою поездку в Россию из-за шпионского скандала. Впрочем, своего посла из РФ Австрия пока отзывать не собирается.

«Сейчас мы требуем от российской стороны транспарентной информации. Посол – или точнее, уполномоченный, потому что посол в данный момент не в Австрии – был вызван в МИД. Все остальное мы обсудим с нашими европейскими партнерами», – цитирует Курца РИА «Новости».

В свою очередь в пресс-бюро Службы внешней разведки заявили, что оставят без комментариев поступающую из Австрии информацию о предполагаемом шпионе.

Вена, Служба информации РИА «Новый День»

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