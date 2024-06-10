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Вторник, 11 июня 2024, 03:26 мск

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Хуситы раскрыли американо-израильскую шпионскую сеть

Служба безопасности йеменского хуситского движения «Ансар Алла» в понедельник, 10 июня, заявила, что раскрыла и задержала членов шпионской ячейки, связанной с ЦРУ, которая на протяжении десятилетий занималась разведывательной и диверсионной деятельностью, – передает телеканал «Аль-Масира».

Как сообщает телеканала, в заявлении йеменских хуситов, в частности, говорится: «Раскрыта американо-израильская шпионская сеть, напрямую связанная с ЦРУ и израильским Моссадом. Членов этой ячейки удалось задержать. Эта шпионская сеть, обеспеченная спецустройствами и оборудованием, на протяжении десятилетий осуществляла шпионскую и диверсионную деятельность в официальных и неофициальных учреждениях в пользу врага».

«Шпионская сеть собирала для американских и израильских спецслужб конфиденциальную информацию о бюджете Йемена, а также об утвержденных планах и политике правительства национального спасения. Кроме того, члены ячейки вели разведывательную деятельность, нацеленную на выявление военных и производственных возможностей вооруженных сил, стремилась раскрыть источники финансирования военных фронтов. Члены шпионской сети использовали свои должности в американском посольстве для осуществления подрывной деятельности», – отметили в Службе безопасности йеменских хуситов.

Сана, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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