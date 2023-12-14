Задержанный в Норвегии «бразилец» оказался россиянином

Задержанный в Норвегии гражданин Бразилии Хосе Ассис Джаммария признался, что он россиянин Михаил Микушин. Об этом сообщили в полицейской службе безопасности Норвегии (PST).

Исследователя из Университета Тромсё задержали в октябре 2022 года по подозрению в шпионаже. По версии норвежских правоохранителей, Джаммария сотрудничал с российской разведкой. Спецслужбы Норвегии считают, что он на самом деле россиянин и работает под прикрытием, пишет издание VG.

В PST утверждают, что направили запрос в российское посольство, но ответа не получили. После признания вновь был направлен запрос. Более того, по данным спецслужбы, с задержанным дважды связывались российские дипломаты.

В свою очередь в дипломатическом ведомстве РФ в Норвегии заявили, что у них нет сведений о том, что Хосе Ассис Джаммария имеет российское гражданство. «В данном случае консульская помощь не предоставляется», – сказали в посольстве России.

Адвокат Джаммарии Марияна Лозич подтвердила, что тот предоставил неверное удостоверение личности государственным органам Норвегии при подаче заявления на получение вида на жительство в королевстве. При этом она отказалась комментировать предположение, что Микушин якобы имеет связи с ГРУ (с 2010-го – Главное управление Генерального штаба Вооруженных сил).

Микушину предъявлено обвинение по статье 121 Уголовного кодекса – незаконная разведка, которая может нанести ущерб национальным интересам. По этой статье обвиняемому грозит до трех лет лишения свободы.

Осло, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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