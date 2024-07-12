В Австралии задержали супругов из России по подозрению в шпионаже

В Австралии задержали двух граждан российского происхождения, которых подозревают в шпионаже. Предполагается, что они собирали сведения об австралийской армии. Об этом сообщает ABC.

По данным спецслужб Австралии, служащая австралийских оборонных сил 40-летняя Кира Королёва совершила незадекларированную поездку в Россию во время длительного отпуска. Из РФ она позвонила мужу и попросила его, зайти в ее рабочий аккаунт и получить доступ к материалам, которые необходимо ей отправить.

Известно, что пара более десяти лет прожила в Австралии, несколько лет назад они получили гражданство. Семья проживала в Эвертон-Парке, пригороде города Брисбен.

В настоящее время проводится расследование. Австралийские правоохранители пытаются выяснить, какие именно сведения были переданы, а также как человек с доступом к секретным данным смог выехать в Россию.

Сидней, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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