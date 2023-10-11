Служащий ВМС США продавал китайской разведке секретные данные

Американский военный Вэньхэн Чжао признался, что передавал разведслужбе Китая секретную информацию за вознаграждение. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, 26-летний служащий ВМС США отправлял посреднику из Китая фотографии планов учений американских военных в Тихоокеанском регионе. Также он предоставил схемы радиолокационной системы на военной базе на Окинаве в Японии.

За передачу секретной информации Чжао получил в общей сложности около 15 тысяч долларов. За раскрытие сведений военнослужащему грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что сотрудник китайской разведки в течение нескольких лет использовал деловую соцсеть LinkedIn, чтобы выманивать секретные данные у британских чиновников. Некоторым он сулил денежное вознаграждение, другим предлагал организовать оплачиваемые командировки и встречи с нужными людьми.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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