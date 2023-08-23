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Среда, 23 августа 2023, 09:54 мск

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Китайский шпион через соцсеть выманил секретные данные у британских чиновников

Сотрудник китайской разведки в течение нескольких лет использовать деловую соцсеть LinkedIn, чтобы выманивать секретные данные у британских чиновников. Об этом сообщает газета Times.

По данным издания, китайский шпион создавал ложные аккаунты и связывался с госслужащими Великобритании. Он представлялся сотрудником различных компаний и делал выгодные предложения. Некоторым он сулил денежное вознаграждение, другим предлагал организовать оплачиваемые командировки и встречи с нужными людьми.

Западные службы безопасности прозвали разведчика, известного под псевдонимом Робин Чжан, самым успешным шпионом, действующим против британских интересов за последнее поколение. Предполагается, что ему удавалось добывать секретные сведение о политике, обороне, науке и технологиях в течение пяти лет.

Более того, недавняя чистка фейковых аккаунтов в LinkedIn не остановила Чжана, который, как предполагается, продолжает свою деятельность.

Лондон, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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