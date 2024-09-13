Шестерых британских дипломатов лишили аккредитации за шпионаж

Шестерых британских дипломатов подозреваются в шпионской деятельности. Об этом сообщает Центр общественные связей ФСБ.

Российские спецслужбы получили документы, подтверждающие координацию Лондоном эскалации международной военно-политической обстановки. Материалы свидетельствуют о том, что в Великобритании головным подразделением, координирующим проведение подрывной политики на российском направлении (и в странах, ранее входивших в СССР) является Директорат Восточной Европы и Центральной Азии МИД Великобритании, преобразованный после начала СВО на Украине в спецслужбу, основной задачей которой является нанесение нашей стране стратегического поражения.

Полученные данные дают основания считать деятельность направляемых в Москву по линии Директората британских дипломатов как угрожающую безопасности России.

«В связи с этим на основании предоставленных ФСБ России документов, а также в качестве ответных мер на многочисленные недружественные шаги Лондона МИД России во взаимодействии с заинтересованными ведомствами прекращена аккредитация шестерых сотрудников политического отдела посольства Великобритании в Москве, в действиях которых были обнаружены признаки проведения разведывательно-подрывной работы», – говорится в сообщении.

По данным телеканал «Россия 24», МИД РФ лишил аккредитации Грейс Элвин, Джессику Дэйвенпорт, Кэтрин Макдоннал, Эндрю Дафта Каллума, Блейка Паттела и Томаса Джона Хиксона.

В ЦОС отметили, что при выявлении аналогичных действий у сотрудников британского диппредставительства ФСБ России будет требовать досрочного прекращения их командировок в РФ.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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