Задержан поляк, предлагавший убить Зеленского

Окружной суд Варшавы по ходатайству польской прокуратуры в четверг, 18 апреля, в отношении гражданина Польши, предлагавшего российским спецслужбам ликвидировать президента Украины Владимира Зеленского, применил меру пресечения в виде содержания под стражей, – сообщают СМИ.
В сообщении пресс-службы Службы безопасности Украины (СБУ) говорится: «Офис генерального прокурора и польские правоохранители разоблачили гражданина Польши, который предлагал российской военной разведке спланировать покушение на президента Украины Владимира Зеленского. По данным следствия, замыслом фигуранта был сбор и передача информации о безопасности аэропорта Жешув-Ясенка, что должно было помочь российским спецслужбам спланировать возможное покушение на президента Украины Владимира Зеленского во время его пребывания на территории Польши».
«Агент задержан, прокуратура Польши предъявила ему обвинение в готовности действовать в пользу иностранной спецслужбы», – пишут польские СМИ.
Варшава, Иван Бабурин
© 2024, РИА «Новый День»