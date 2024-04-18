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Четверг, 18 апреля 2024, 20:59 мск

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Задержан поляк, предлагавший убить Зеленского

Фото: novyny.org

Окружной суд Варшавы по ходатайству польской прокуратуры в четверг, 18 апреля, в отношении гражданина Польши, предлагавшего российским спецслужбам ликвидировать президента Украины Владимира Зеленского, применил меру пресечения в виде содержания под стражей, – сообщают СМИ.

В сообщении пресс-службы Службы безопасности Украины (СБУ) говорится: «Офис генерального прокурора и польские правоохранители разоблачили гражданина Польши, который предлагал российской военной разведке спланировать покушение на президента Украины Владимира Зеленского. По данным следствия, замыслом фигуранта был сбор и передача информации о безопасности аэропорта Жешув-Ясенка, что должно было помочь российским спецслужбам спланировать возможное покушение на президента Украины Владимира Зеленского во время его пребывания на территории Польши».

«Агент задержан, прокуратура Польши предъявила ему обвинение в готовности действовать в пользу иностранной спецслужбы», – пишут польские СМИ.

Варшава, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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