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Пятница, 9 июня 2023, 14:05 мск

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Экс-сотрудника предприятия ОПК обвинили в шпионаже в пользу Германии

В Омской области задержали бывшего сотрудника предприятия оборонно-промышленного комплекса. Его подозревают в шпионаже в пользу Германии. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ.

«По полученным данным, российский гражданин инициативно установил контакт с представителем ФРГ с целью передачи сведений в военной области в обмен на оказание ему содействия в получении немецкого гражданства», – говорится в сообщении.

Мужчина собирал сведения о важных военных объектах, к которым получил доступ в рамках служебной деятельности, уточнили в спецслужбе.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»).

Омск, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Шпионаж

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