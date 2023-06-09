Экс-сотрудника предприятия ОПК обвинили в шпионаже в пользу Германии

В Омской области задержали бывшего сотрудника предприятия оборонно-промышленного комплекса. Его подозревают в шпионаже в пользу Германии. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ.
«По полученным данным, российский гражданин инициативно установил контакт с представителем ФРГ с целью передачи сведений в военной области в обмен на оказание ему содействия в получении немецкого гражданства», – говорится в сообщении.
Мужчина собирал сведения о важных военных объектах, к которым получил доступ в рамках служебной деятельности, уточнили в спецслужбе.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»).
Омск, Зоя Осколкова
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