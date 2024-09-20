Австралия нашла новые доказательства по делу о шпионаже

Власти Австралии заявили, что нашли новые доказательства в деле россиян, обвиняемых в шпионаже. Об этом сообщают местные СМИ.

Полиция изъяла 12 устройств в рамках дела об обвинении супружеской пары россиян Королевых в шпионаже в пользу России. В связи с этим прокурор Элли Макдональд запросила отсрочку судебного заседания.

Рассмотрение этого дела в суде Брисбена назначено на 20 декабря.

В июле в Австралии задержали двух граждан российского происхождения, которых подозревают в шпионаже. Предполагается, что они собирали сведения об австралийской армии. Известно, что пара более десяти лет прожила в Австралии, несколько лет назад супруги получили гражданство.

Сидней, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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