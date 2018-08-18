Зачем мелочиться? Путин приготовил главе МИД Австрии свадебный презент на миллион

Поездка артистов Кубанского казачьего хора в Австрию для выступления на свадьбе главы МИД Австрии Карин Кнайсль, которую посетит президент РФ Владимир Путин по пути на переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, обойдется российскому бюджету в 1,8 млн рублей, следует из данных на сайте госзакупок.

По сведениям австрийских СМИ, концерт казачьего хора станет свадебным подарком Путина министру иностранных дел Австрии. «Стоимость услуг… составляет: 1 812 322 (один миллион восемьсот двенадцать тысяч триста двадцать два) рубля 53 копейки. НДС не предусмотрен», – говорится в договоре, опубликованном на сайте госзакупок.

Худрук хора Виктор Захарченко сегодня подтвердил, что коллектив выступит на свадьбе главы австрийского МИДа, отметив, что с репертуаром артисты определяться непосредственно на самой церемонии. По его словам, на свадьбе хор всегда исполняет песни «Здравиц», «Многая лета». Однако Захарченко не исключил, что артисты споют для родственников жениха и невесты.

Худрук хора уточнил в комментарии радиостанции «Говорит Москва», что коллектив хочет «принести в этот обряд доброе, хорошее начало, которое было бы понятно не только нам, исполнителям, но и тем, кто нас слушает, и тем, кто является в тот момент героем дня, героем события». По словам Захарченко, задача хора – не развлекать, для этого есть шоу-бизнес, а «принести эту духовную силу на праздник, через народные песни, через авторские песни, через музыку».

Согласно сайту госзакупок, в Австрию отправились 17 участников государственного Кубанского казачьего хора. Накануне артисты поселились в отеле Loisium Wine & Spa Resort Südsteiermark в федеральной земле Штирия неподалеку от ресторана Gasthaus Tscheppe an der Weinstraße, где будут праздновать свадьбу министра иностранных дел Австрии. Получат ли музыканты гонорары, неизвестно.

Ранее австрийская пресса сообщила, что президент РФ Владимир Путин подготовил к торжеству музыкальный подарок. По ее утверждению, глава российского государства появится на церемонии в сопровождении 10 участников кубанского хора, которые исполнят свадебную песню.

53-летняя Карин Кнайсль 18 августа сыграет свадьбу с инвестором Вольфгангом Майлингером. Президент РФ посетит мероприятие по приглашению невесты в частном порядке, однако, по данным австрийского телеканала ORF, Кнайсль намерена провести с ним рабочую беседу в ходе собственной свадьбы.

По последним данным СМИ Австрии, Владимир Путин уже прилетел в аэропорт австрийского Граца, откуда отправится на вертолете в коммуну Гамлиц, где состоится свадьба Кнайсль и Майлингера.

Стоит отметить, что австрийская оппозиция ранее высказала недовольство по поводу визита Путина на свадьбу. Депутат Европарламента от фракции «Зеленые» Мишель Реймон предложил Кнайсль уйти в отставку. По его мнению, приглашение на свадьбу «самого агрессивного противника Евросоюза» является «неприемлемым». В свою очередь, оппозиционная партия «Список Пильца» предложила посчитать, сколько Австрия потратит на кратковременный визит российского лидера. В МИД Австрии в ответ заявили, что свадьба является частным торжеством, которое не оказывает влияние на внешнеполитический курс государства.

Москва, Вена, служба информации РИА «Новый День»

Москва, Вена. Другие новости 17.08.18

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