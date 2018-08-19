Путин готовится к новой свадьбе. Торжество намечено на осень (ФОТО)

Немецкое издание Bild сообщило, что президент России Владимир Путин после участия в свадебной церемонии главы МИД Австрии Карин Кнайсль может стать гостем на свадьбе своего давнего друга, бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера.

Отметим, что Шрёдер возглавляет комитет акционеров Nord Stream AG – компании-оператора газопровода «Северный поток», а также является председателем совета директоров компании «Роснефть».

По данным газеты, свадьба 74-летнего Шрёдера и 48-летней переводчицы Ким Сон Ён пройдет 5 октября в отеле Adlon Kempinski в центре Берлина.

Герхард Шрёдер и Ким Сон Ён, фото: bild.de, DPA

Экс-канцлер женится в пятый раз. Со своей невестой он познакомился два года назад на одном из международных форумов, и тогда же он расстался со своей четвертой женой 55-летней Дорис Шрёдер-Кёпф. Женщина в соцсетях позднее подтвердила, что ее брак со Шрёдером распался из-за новой пассии мужа.

Как сообщал «Новый День», 18 августа Путин посетил свадьбу министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль и австрийского бизнесмена Вольфганга Майлингера. Торжество проходило в ресторане на юге федеральной земли Штирия. Российский президент по прибытии на церемонию вручил невесте букет цветов и потанцевал с ней. Среди свадебных подарков Путина новобрачным – самовар, старинная масловыжималка и картина. Музыкальным презентом стало выступление Кубанского казачьего хора. Артисты спели несколько песен для гостей свадьбы и потанцевали с молодоженами.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 19.08.18

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