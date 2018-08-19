Казаки – это еще не всё: чем Путин одарил молодожёнов в Австрии. Довольны все!

Президент России Владимир Путин перед встречей с канцлером ФРГ Ангелой Меркель рассказал журналистам о своей поездке на свадьбу главы МИД Австрии Карин Кнайсль.

Представители СМИ, поинтересовавшиеся у президента впечатлениями о торжестве, в ответ получили лаконичный ответ. Путин отметил, что это был частный визит. По его словам, поездка была «хорошей, очень доброй». Слова президента передает пресс-служба Кремля.

Владимир Путин накануне посетил свадьбу министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль и австрийского бизнесмена Вольфганга Майлингера. Торжество проходило в ресторане на юге федеральной земли Штирия. Российский президент по прибытии подарил невесте букет цветов и потанцевал с ней.

Позднее стало известно, что Путин подарил молодожёнам тульский самовар, старинную масловыжималку и картину с сельскими мотивами. Также президент РФ произнес длинный тост на немецком языке, пожелав молодожёнам счастья, долгих совместных лет жизни, рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Добавим, что еще одним свадебным подарком Путина главе МИД Австрии стало выступление Кубанского казачьего хора. Артисты спели несколько песен и станцевали с молодоженами. Выступление артистов, по данным сайта госзакупок, обошлось бюджету РФ в 1,8 млн рублей.

Ранее представители австрийской оппозиции высказали недовольство по поводу визита Путина на свадьбу. Депутат Европарламента от фракции «Зеленые» Мишель Реймон призвал Кнайсль уйти в отставку. По его мнению, приглашение на свадьбу «самого агрессивного противника Евросоюза» является «неприемлемым».

Берлин, Москва, служба информации РИА «Новый День»

Берлин, Москва. Другие новости 18.08.18

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