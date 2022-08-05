«Русская свинья и проститутка»: экс-главу МИД Австрии затравили в Европе за «связи с Россией»

Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль, ранее покинувшая страну из-за постоянно поступающих в ее адрес угроз убийством, раскрыла некоторые подробности травли, которой она подверглась на родине. По ее словам, она оказалась под давлением за «связи с Россией».

«Еще осенью 2020 года я подверглась нападкам на улицах Вены. Меня называли русской свиньей, русской проституткой, и я больше не могла работать в Австрии», – рассказала Кнайсль в интервью RT DE.

Дошло до того, что «французские СМИ связались с хозяевами ее дома, взяли у них интервью и буквально сказали им: «Не пускайте ее на порог», – отметила она.

«Что самое любопытное, со мной лично никто не связывался», – указала Кнайсль, добавив, что уже тогда ее имя, по мнению экс-политика, было в черном списке. «Очевидно, я нахожусь в каких-то списках, о которых мне ничего неизвестно. Это противоречит всем правовым нормам и верховенству закона», – констатировала она.

Кнайсль также сообщила, что после утверждения майской резолюции Европарламента с призывом к бывшим европейским политикам уйти из российских компаний и призывом включить их в санкционные списки ЕС, она оаказалась под санкциями, а австрийская пресса начала травить ее. «Австрийские газеты пестрели заголовками «Ура, активы Карин Кнайсль будут конфискованы». Какие богатства они хотели конфисковать? Это дом за 12 тыс. евро. Дом, на который я 12 лет зарабатывала. Задолго до того, как я начала работать с кем-то, кто хоть как-то связан с Россией», – сказала она.

Напомним, Карин Кнайсль проработала министром иностранных дел Австрии с 2017 по 2019 год. В августе 2018 года ее свадебную церемонию посетил президент РФ Владимир Путин. Австрийские СМИ отмечали, что Путин приехал на торжество на автомобиле с 10-минутным опозданием, из-за чего церемонию бракосочетания пришлось отложить. По прибытии российский президент подарил Кнайсль букет цветов. В ответ невеста расцеловала его в обе щеки. На свадьбе Путин потанцевал с Кнайсль и написал на машине молодоженов пожелание по случаю знаменательного события.

В июне 2021 года экс-министр была избрана в новый состав совета директоров «Роснефти». Ее кандидатуру на должность независимого директора в совет директоров нефтегазовой компании выдвинуло правительство РФ. Однако в конце мая текущего года она покинула совет директоров «Роснефти» после призыва Европарламента включить ее в санкционный список ЕС.

Москва, Наталья Петрова

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