Экс-глава МИД Австрии из-за угроз покинула страну

Бывшая министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль уехала из страны в связи с получением угроз убийства, отказывается общаться со СМИ и давать интервью, – сообщает во вторник, 5 июля, The Washington Post.

Сообщается, что г-жа Кнайсль в переписке сообщила репортеру WP, что больше «не дает интервью» и эмигрировала из Австрии по причине «угроз убийства».

Экс-глава австрийского МИДа после призыва Европарламента включить ее в санкционный список ЕС, в конце мая покинула совет директоров компании «Роснефть», в состав которого вошла в июне прошлого года.

Министром иностранных дел Австрии она проработала с 2017 по 2019 год.

Вена, Иван Бабурин

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