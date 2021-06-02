В совет директоров «Роснефти» вошла экс-глава МИД Австрии, на свадьбе которой гулял Путин

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль избрана в новый состав совета директоров «Роснефти». В марте этого года ее кандидатуру на должность независимого директора в совет директоров нефтегазовой компании выдвинуло правительство РФ. В 2018 году на свадьбе Кнайсль побывал президент РФ Владимир Путин.

Новый состав совета директоров «Роснефти» избран на годовом собрании акционеров компании, состоявшемся 1 июня. Об этом сообщается на сайте нефтяной компании. В совет вошли 11 человек.

Как сообщал «Новый День», в августе 2018 года президент РФ Владимир Путин посетил свадебную церемонию тогдашней главы МИД Австрии и австрийского бизнесмена Вольфганга Майлингера на юге федеральной земли Штирия. Австрийские СМИ отмечали, что Путин приехал на торжество на автомобиле с 10-минутным опозданием, из-за чего церемонию бракосочетания пришлось отложить. По прибытии российский президент подарил Кнайсль букет цветов. В ответ невеста расцеловала его в обе щеки. На свадьбе Путин потанцевал с Кнайсль и написал на машине молодоженов пожелание по случаю знаменательного события.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 02.06.21

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