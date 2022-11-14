«Роснефть» снова готовится выплатить дивиденды

Совет директоров «Роснефти» рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды за девять месяцев 2022 года из расчета 20,39 рубля за обыкновенную акцию. Средства могут быть перечислены, в том числе британской компании BP.

Как отмечает газета «Коммерсант», на выплату промежуточных дивидендов компания может направить около 216,1 млрд рублей. Предполагается, что внеочередное собрание акционеров «Роснефти» по дивидендной политике пройдет 23 декабря.

Ранее акционеры «Роснефти» утвердили дивиденды за 2021 год – 23,63 рубля на акцию. Общая сумма средств на выплату дивидендов за 2021 год составила 441,5 млрд рубля (50% чистой прибыли по МСФО).

В начале ноября представитель «Роснефти» заявлял, что компания готова выплатить британской BP промежуточные дивиденды на $700 млн за три квартала 2022 года.

Ранее глава «Роснефти» Игорь Сечин сообщал, что британская компания остается «теневым» акционером и «полагающиеся им (ВР) за второе полугодие 2021 года дивиденды в размере $700 млн перечислены на открытые для них счета».

Москва, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»