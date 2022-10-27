Британская BP остается «теневым» акционером «Роснефти»

Британская компания BP не вышла из состава акционеров «Роснефти» и сохранила все права и соответствующие ее пакету дивиденды. Как сообщил глава российской нефтяной корпорации Игорь Сечин, на открытые для BP счета переведено $700 млн в качестве дивидендов за первое полугодие 2021 года.

«Несмотря на яркие заявления совета директоров ВР от 27 февраля текущего года о принятом решение прекратить участие в акционерном капитале «Роснефти», это свое решение компания не выполнила. И, несмотря на всю риторику, продолжает оставаться, я бы сказал, «теневым» акционером. Не участвует в работе органов управления компании, сохраняя все права и соответствующие пакету дивиденды», – сказал глава «Роснефти», выступление которого на XV Веронском Евразийском экономическом форуме в Баку цитирует «Интерфакс».

Сечин уточнил, что «полагающиеся им (ВР) за второе полугодие 2021 года дивиденды в размере $700 млн перечислены на открытые для них счета».

«Напомню, что доходы ВР от участия в акционерном капитале и совместных предприятиях с «Роснефтью» составили $37 млрд при общем объеме денежных инвестиций порядка $10 млрд. Это отличная компенсация на вложенный капитал», – отметил глава «Роснефти».

Москва, Светлана Антонова

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