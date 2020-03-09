Обрушение рубля заставило ЦБ остановить валютные торги на месяц

Центробанк России приостановил покупку иностранной валюты на внутреннем рынке на 30 дней. Решение принято в рамках механизма бюджетного правила на фоне обвала мировых цен на нефть, говорится в сообщении финансово-кредитной организации. Там также пояснили, что решение принято для повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков.

Приостановка распространяется как на регулярные покупки иностранной валюты, так и на те покупки, которые были отложены в 2018 году. Отмечается, что операции будут возобновлены после анализа фактической обстановки на рынках в марте. Регулятор сообщил, что готов задействовать дополнительные механизмы для стабилизации рынка.

Как писал «Новый День», доллар и евро на фоне значительного удешевления барреля нефти резко подорожали по отношению к российской валюте. Стоимость европейской валюты на международном валютном рынке 9 марта достигала отметки в 86 рублей. Доллар торговался по цене более 75 рублей. По состоянию на 11:15 на рынке Forex евро торговался по цене 85,57 рубля, доллар – 74,89 рубля. Таким образом, мировые валюты преодолели четырехлетние максимумы по отношению к рублю. В России торги не проводятся в связи с выходным днем.

Ранее стало известно, что сделка ОПЕК+ провалилась, и стороны не договорились о сокращении добычи. Стоимость барреля Brent минувшей ночью падала до 30 долларов, утром она несколько отыграла потери, оказавшись на уровне 35 долларов. ЦБ решил прекратить закупки валюты.

Не лучшим образом обстоят дела на фондовых рынках. Так, на Лондонской бирже акции ряда российских компаний потеряли более четверти стоимости. Наибольшие потери несут: Новатэк (-27,5%), ЛУКойл (-25,6%), Сбербанк (-25,2%), Роснефть (-23,5%), Газпром (-20,1%), ВТБ (-18,4%), НЛМК (-17,4%), Газпром нефть (-14,5%), Норильский никель (-10,5%), Евраз (-14,6%), передает РИА «Новости».

Цены на нефть рухнули в связи с тем, что в конце прошлой неделе России и ОПЕК+ не удалось договорится о снижении добычи «чёрного золота» в связи с завершением действия предыдущей сделки и общих темпов снижения потребления на фоне распространения по миру коронавирусной инфекции нового типа.

Стоимость нефти марки Brent в понедельник снизилась сразу на 14 долларов, потеряв в цене 31%, WTI подешевела на 27%, до 30,27 доллара за баррель.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 09.03.20

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