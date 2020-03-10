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Вторник, 10 марта 2020, 09:58 мск

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Цены на нефть пошли в рост после обвала, рубль чуть укрепился

Мировые цены на нефть демонстрируют рост на биржевых торгах во вторник, 10 марта, после обвала более чем на треть, который произошел накануне. Североморская нефтяная смесь Brent дорожает почти на 8%, а американская легкая нефть WTI – на 7,3%.

Стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent, по состоянию на 08:40 мск, выросла на 7,7%, до 37,2 доллара за баррель. Цена нефти WTI с поставкой в апреле к этому времени увеличилась 7,3% и установилась на отметке 33,58 доллара за баррель.

Между тем курс российского рубля на внебиржевых торгах немного укрепился по отношению к доллару и евро. По состоянию на 09:40 мск, курс «американца» на рынке Forex составлял 72,84 рубля (-2,72%). При этом максимальное значение доллара достигало 75,39 рубля. Курс единой европейской валюты оказался на отметке 82,52 рубля, снизившись на 3,62%, а максимум составлял 85,91 рубля.

Тем временем фондовые индексы на азиатских торгах показывают признаки стабилизации и даже демонстрируют отскок после сильнейшего обвала, который произошел 9 марта, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные утренних торгов. Так, фьючерсы на индекс S&P 500 показывают рост более чем на 2% после падения на 7,6% днем ранее, а бенчмарки выросли в Гонконге, Шанхае и Сиднее. Индекс Topix прибавил 1,2%, индекс S&P/ASX 200 вырос на 1,6%. Гонконгский индекс Hang Seng продемонстрировал рост на 1,7%, индекс Shanghai Composite растет на 0,6%.

Причиной обвала нефтяных цен и фондовых рынков 9 марта стал распад сделки ОПЕК+. Как сообщал «Новый День», в минувшую пятницу, 6 марта, России и ОПЕК+ не удалось договориться о снижении добычи «черного золота» в связи с завершением действия предыдущей сделки и общих темпов снижения потребления на фоне распространения по миру нового короновируса COVID-19. Масло в огонь подлила Саудовская Аравия, объявившая в минувшие выходные о наращивании добычи и о введении скидок на нефть для всех клиентов. Стоимость нефти марки Brent накануне снизилась до 30 долларов за баррель, потеряв в цене 31%, WTI подешевела на 27%, до 30,27 доллара за баррель.

Стоимость евро на международном валютном рынке 9 марта достигала отметки в 86 рублей. Доллар торговался по цене более 75 рублей.

Московская биржа сегодня откроет торги осле трехдневных выходных и уже готовится к повышенной волатильности. Верхняя ценовая граница для евро установлена на отметке 85,785 рубля, для доллара – 75,2125 рубля, следует из сообщения Мосборжи.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 10.03.20

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