Цены на нефть рухнули, рубль подешевел, а евро с долларом – выросли

Доллар и евро резко подорожаний по отношению к российской валюте. Как свидетельствуют данные торгов на международном валютном рынке, произошло это на фоне резкого падения цен на нефть.

В результате доллар рос до 72,4 рубля (максимум с марта 2016 года), евро до 82,2 рубля (максимум с февраля 2016 года), сообщают РИА «Новости».

Сейчас доллар торгуется по 72,04 рубля, евро – по 82,1 рубля.

Напомним, цены на нефть рухнули в связи с тем, что в конце прошлой недели России и ОПЕК+ не удалось договорится о снижении добычи «чёрного золота» в связи с завершением действия предыдущей сделки и общих темпов снижения потребления.

Стоимость нефти марки Brent в понедельник снизилась сразу на 14 долларов, потеряв в цене 31%, WTI подешевела на 27%, до 30,27 доллара за баррель.

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 08.03.20

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