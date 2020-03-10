За сутки цены на туры выросли на десятки тысяч рублей: как на туррынке отразилось падение курса рубля

Произошедшее накануне падение курса рубля вызвало очередную волну паники на туристическом рынке, который и без того трясет из-за коронавируса. За сутки туры подорожали на суммы от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч рублей. Большинство туристов, у которых были заявки по акциям раннего бронирования, стараются оплатить остатки тура сегодня – пока туроператоры не подняли цены. Хотя некоторые компании уже установили курс евро на уровне 86 рублей.

Напомним, накануне из-за падения цен на нефть резко упал курс рубля. Доллар за день вырос до 72,4 рубля (максимум с марта 2016 года), евро – до 82,2 рубля (максимум с февраля 2016 года). Туристическая отрасль – одна из первых, которая отреагировала на такие перемены. Туроператоры считают все в долларах и евро, соответственно, за сутки цены на туры резко выросли. И пока эксперты не видят предпосылок для того, чтобы ситуация стабилизировалась.

«На самом деле ситуация паническая. Мы стараемся панику снять, объяснить клиентам, что происходит, но и людей понимаем, – рассказала директор сети туристических агентств «Пангея» Анастасия Ермолаева. – Аннуляций пока нет, и даже на удивление сегодня с утра было несколько свежих заявок на отдых. Туроператоры идут навстречу. По сути, многие заморозили курсы валют на сегодня и считают по пятничным ценам. У кого есть возможность внести оплату, сделали это вчера и делают сегодня».

Менеджеры агентства Friends Travel говорят, что большинство туристов все-таки оплатили свои заявки накануне.

«Вчера турагенты не отдыхали. Мы сразу предупредили своих клиентов, что произошло падение рубля, ситуация экстренная и можно потерять десятки тысяч рублей. Ну, например, у меня есть клиентка с туром на сумму свыше 200 тысяч рублей. Из-за разницы в курсах валют она могла бы потерять 15-20 тысяч буквально за один день. Но мы вчера все оплатили и сэкономили, – рассказал менеджер агентства Friends Travel Дмитрий Денгольц. – И сегодня, я вас уверяю, в банках очереди из турагентов, которые хотят оплатить заявки своих клиентов до того, как туроператоры повысят курсы валют. Большинство наших клиентов нашли у себя какие-то кубышки и уже оплатили отдых».

При этом у тех, кто не решается платить сейчас, еще есть время на размышления. По словам Анастасии Ермолаевой, туроператоры уже начали менять правила акций раннего бронирования, продляя сроки оплаты.

«По раннему бронированию обычно вносится какая-то сумма сразу, а потом турист частями платит. Последние выплаты обычно за месяц до вылета. Сейчас же раннее бронирование можно оплатить за две недели до даты вылета. А если отпуск, например, в конце марта, то последние оплаты позволяют сделать за два дня до вылета», – рассказала директор агентства.

Но ситуация уже начинает меняться. По данным РИА «Новый День», сегодня некоторые туроператоры уже подняли свой «внутренний» курс валют. На такие меры пошли, например, Tez Tour и Pac Group – у обоих на сайтах курс доллара на сегодня выставлен на уровне 76 рублей, евро – 86,5 рубля. Остальные игроки пока идут на уступки туристам и принимают плату по прежним курсам: 69 рублей – доллар, 77 рублей – евро. Однако пока сложно сказать как долго такая лояльность сохранится.

Паники нет в VIP-сегменте. Как рассказала директор агентства «Инна-тур» Инна Аверьянова, экономически подкованные люди, разбирающиеся в политике, пока никак не отреагировали на падение курса рубля.

«Все ждут, что курсы вернутся на прежние значения. Спокойно с туристами подаем документы на визы, бронируем отели, – рассказала директор агентства «Инна-тур» Инна Аверьянова. – Единственные изменения в этом сезоне у нас внес коронавирус. У меня обычно было много клиентов, которые выбирали круизный отдых. В этом году в этом сегменте по всему миру спад. Но есть несколько туристов, которые ждут круиз в Италии в июле. Надеемся, к тому времени уже все выздоровеют и ситуация стабилизируется».

В Уральской ассоциации туризма туристам рекомендуют оплатить туры, если они куплены по акциям раннего бронирования. Что касается рынка в целом, то в УАТ не исключают очередного перераспределения в пользу отечественных курортов.

«Если у вас уже внесена предоплата за тур и есть возможность внести доплату, то надо внести. Потому что штрафы за аннуляции по акции раннего бронирования будут больше, чем вы потеряете от колебаний курсов валют. Оснований для аннуляций без штрафов в данной ситуации нет, – отметил директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев. – В целом на динамике продаж рост курса зарубежных валют вряд ли скажется. Продажам уже некуда падать. Потому что еще до этого все продажи заморозил коронавирус».

Однако эксперт уверен, что через неделю-две ситуация на рынке немного стабилизируется.

«Несмотря на курсы валют, коронавирус, люди планируют летний отдых, хотят вывезти детей на море. Поэтому, думаю, скоро начнутся бронирования. Возможно, в этом году будет больше желающих отдохнуть на российском юге. И если вы думаете в этом направлении, то стоит уже сейчас бронировать отель, – считает Михаил Мальцев. – В прошлом году номерной фонд российского юга был заполнен по максимуму. И есть риск, что в этом году всем желающим просто не хватит мест размещения».

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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