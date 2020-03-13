В «Роснефти» рассказали о перспективах нефтяной войны с саудитами

«Роснефть» готова выдержать организованный Саудовской Аравией шантаж, поскольку менее зависима от нефтяных доходов, чем арабское государство. Об этом в эфире радиостанции «Вести ФМ» заявил пресс-секретарь нефтяной компании Михаил Леонтьев.

«Наша нефтяная отрасль доказала, что может существовать в условиях санкций, колоссальных колебаний. У саудитов издержки добычи ниже, чем у нас, некритично, но ниже. У них колоссальные социально-политические издержки, у них вся жизнь, воспроизводство себя, государства, полностью строятся на нефтяных доходах – они гораздо более уязвимы в этой ситуации. Мы готовы выдержать этот шантаж», – сказал Леонтьев

По его словам, расторгнутое 6 марта соглашение ОПЕК+ приносило позитивный эффект для обеих сторон, Саудовская Аравия решила сорвать этот диалог. «То, что произошло, было обычным ультиматумом, шантажом», – заявил Леонтьев.

Ранее Леонтьев пояснил, что сделка ОПЕК+ была невыгодна России, напоминает РБК. Он отметил, что все выбывавшие в рамках соглашения объемы добычи компенсировались дорогой американской сланцевой нефтью. Тем самым Россия просто уступала свою долю рынка в пользу США. Вчера, 12 марта министр энергетики РФ Александр Новак встретился в руководителями ведущих нефтяных компаний. Многие из них заявили о готовности наращивать объемы добычи даже при стоимости барреля $8-10.

Как писал «Новый День», Саудовская Аравия заявила о готовности утроить объемы поставок нефти в Европу по значительно более низким ценам, чем может предложить Россия. Bloomberg отмечает, что беспрецедентные скидки превращают европейский рынок в наиболее важную сферу передела рынка в нефтяной войне Эр-Рияда с Москвой.

Известно, что саудиты хотят поставлять нефть марки Arab Light в Роттердам по цене в 25 долларов за баррель, что значительно меньше того, что просит Россия за менее качественную нефть марки Urals. Источники агентства заявляют, что Saudi Aramco направило европейским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ), в числе которых Royal Dutch Shell, BP, Total, OMV, Repsol и Cepsa, предложения на лимиты поставки нефти, которые значительно превышают традиционные объемы. Кроме того стало известно, что Минэнерго Саудовской Аравии потребовало нарастить добычу до 13 млн баррелей в сутки.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 13.03.20

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